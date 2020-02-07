С понедельника, 10 февраля, все школы Чернигова закрываются на карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Уточняется, что черниговские школы будут закрыты на карантин по 16 февраля в связи с распространением ОРВИ и гриппа.

Состоянием на 7 февраля общее количество отсутствующих по причине болезни в городских школах составило 4290 детей. Это 19,9% от общего количества учащихся.

“С понедельника, 10 февраля, во всех учреждениях общего среднего образования Чернигова объявлены дополнительные каникулы до конца недели. Решение об ограничительных мерах принято для предотвращения массового распространения заболевания учеников ОРВИ”, – сказано в сообщении.

Также известно, что с 5 февраля в городе уже был объявлен карантин в 12 школах.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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