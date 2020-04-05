Об этом сообщили в областной полиции.
Отмечается, что в ночь с 3 на 4 апреля из Борзнянской центральной районной больницы пытался бежать мужчина, у которого был клинически подтвержден COVID-19. Полицейские и медики общими усилиями вернули пациента в лечебное учреждение.
“С момента оставления места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни”, – говорится в сообщении.
По данным на утро воскресенья, 5 апреля, в Черниговской области лабораторно подтверждены 7 случаев заболевания коронавирусом.
Село Комаровка Борзнянского района и город Корюковка признаны очагами распространения инфекционного заболевания в области.
- 6 апреля начнут действовать ужесточенные меры карантина в связи со вспышкой коронавируса COVID-19.
- Среди нововведений, будет запрещено пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно. Общественное место – это часть (части) любого здания, сооружения, что доступны или открыты для населения (в свободном доступе), или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды, а также подземные переходы, стадионы. Улица, пешеходная зона и т.п. не являются общественным местом.
- Также запрещено ходить более чем по два человека. Запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; Не допускается проведение всех массовых мероприятий. Гражданам нужно всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Пенсионерам, которым больше 60 лет, рекомендуют самоизолироваться и не покидать свои дома без острой необходимости.
- Также запрещено самовольно покидать места обсервации/изоляции.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.