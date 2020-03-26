В четверг, 26 марта, первый случай коронавируса COVID-19 обнаружили в Черниговской области.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

По его словам, в Борзнянскую районную больницу был госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии, экспресс-тест показал положительный результат на COVID-2019.

“Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава”, – отметил Прокопенко.

Глава ОГА подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.

“Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории”, — добавил он.