Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.
По его словам, в Борзнянскую районную больницу был госпитализирован мужчина с признаками вирусной пневмонии, экспресс-тест показал положительный результат на COVID-2019.
“Пациент помещен в отдельный бокс инфекционного отделения. Находится под постоянным наблюдением врачей, которые действуют в соответствии с протоколами Минздрава”, – отметил Прокопенко.
Глава ОГА подчеркнул, что больница обеспечена необходимым количеством средств защиты врачей и средствами для дезинфекции и в настоящее время отрабатываются контакты больного для помещения на 14-дневную самоизоляцию.
“Для подтверждения или опровержения диагноза материалы направлены на ПЦР-тестирование в референс-лаборатории”, — добавил он.
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