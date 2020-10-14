Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
Инцидент произошел на улице Кобзарской в Черновцах. На место происшествия немедленно отправились инспекторы роты ТОР Коломийчук Василий и Смоляк Юрий.
Мужчина держал в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета и сообщил, что хочет сжечь себя заживо. Благодаря профессиональным и взвешенным действиям, патрульные сумели отобрать у него канистру убедить не совершать самоубийство.
Позже оказалось, что мужчина решился на серьезный шаг из-за семейных неурядиц. Медики решили поместить его на стационарное лечение.
- Ранее в Гусятине Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в центре занятости. По предварительной информации, мужчина пришел в центр занятости с просьбой начислить пенсию. Однако ему не хватало несколько месяцев до необходимого стажа работы. Этот ответ возмутил посетителя и он, выйдя в коридор, облил себя бензином и поджег.