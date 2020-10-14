Житель Черновцов пытался покончить жизнь самоубийством из-за семейных проблем. Мужчина облил себя легковоспламеняющимся веществом и заявил о намерении устроить самосожжение.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Инцидент произошел на улице Кобзарской в ​​Черновцах. На место происшествия немедленно отправились инспекторы роты ТОР Коломийчук Василий и Смоляк Юрий.

Мужчина держал в руках канистру с легковоспламеняющейся жидкостью красного цвета и сообщил, что хочет сжечь себя заживо. Благодаря профессиональным и взвешенным действиям, патрульные сумели отобрать у него канистру убедить не совершать самоубийство.

Позже оказалось, что мужчина решился на серьезный шаг из-за семейных неурядиц. Медики решили поместить его на стационарное лечение.