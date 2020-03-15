Об этом сообщается на официальном сайте Черновицкой областной государственной администрация.
“Сегодня, 15 марта, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализирован еще один человек с подозрением на COVID-19”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в областную детскую клиническую больницу госпитализированы мама с ребенком. Известно, что все пациенты ранее контактировали с лицами, у которых может быть обнаружен коронавирус.
Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь.
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