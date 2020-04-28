Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка.
“Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован”, – заявили в ГСЧС.
Сейчас продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).
В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.
Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля не активен. На данный момент там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.