В Чернобыльской зоне отчуждения локализовали последние два очага пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что спасатели смогли локализовать очаги вблизи сел Кривая Гора и Рудьки – Буряковка.

“Таким образом, лесной пожар на территории Зоны отчуждения локализован”, – заявили в ГСЧС.

Сейчас продолжается тушение отдельных очагов торфяников в Дитяткивском, Паришевском и Лубянском лесничествах. Их ликвидацию будут осуществлять лесохозяйственные предприятия Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО).

В ГСЧС также сообщили, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах естественных фоновых значений.

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.