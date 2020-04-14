Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос.
В течение 13 апреля пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) сбросила на очаги горения 538 тонн воды – это 227 сбросов.
Всего к тушению пожара в зоне отчуждения привлечено 415 человек и 98 единиц техники.
Радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,012 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).
4 апреля днем ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
Спасатели заявили, что трудность тушения состоит в повышенном радиационном фоне на отдельных участках.
По состоянию на 7 апреля, по данным Регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров, огонь прошел около 35 га земли.
- Основными причинами возгорания в агентстве называют: пожар, который перебросился на территорию зоны отчуждения со стороны Древлянского заповедника в Житомирской области; короткое замыкание линий электропередач в зоне и намеренные поджоги.
- 9 апреля правоохранители вручили подозрение 27-летнему злоумышленнику, который ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву. По его вине огнем было уничтожено 5 га Котовского лесничества, рассказали в Нацполиции.
- В результате пожаров в зоне отчуждения ЧАЭС были причинены убытки в размере десятков миллионов гривен.