В Чернобыльской зоне отчуждения по состоянию на 26 апреля ликвидированы все очаги лесного пожара.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.

“Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита”, – написал глава МВД.

Фото: Арсен Аваков / Twitter