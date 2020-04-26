Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.
По словам Авакова, сейчас в зоне отчуждения нет ни одного активного очага лесного пожара, угрозы нет. В этот момент ведется работа по ликвидации тления торфяников.
“Проинспектировали вместе с Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей на тлеющих торфяниках. Волна пожаров сбита”, – написал глава МВД.
Фото: Арсен Аваков / Twitter
- В Чернобыльской зоне, где бушуют пожары, с пожарища спасли жеребенка краснокнижной лошади Пржевальского.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее рассказал об умышленных поджогах в Чернобыльской зоне отчуждения.
- Как сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, сумма убытков от пожара, по предварительным данным, достигает десятков миллионов гривен.