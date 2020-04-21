Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
“По состоянию на 7 часов 20 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в Чернобыльской зоне привлечены 1 343 спасателя и 299 единиц техники, среди которой три пожарных вертолета.
В свою очередь в Житомирской области продолжается локализация очагов тления в Словечанском лесном хозяйстве и Выступовичском лесничестве. Там к тушению привлечены 157 единиц техники и 1077 спасателей.
- 16 апреля сообщалось, что из-за пожара в Чернобыльской зоне в Киеве наблюдается задымленность воздуха. Горожан попросили не открывать окна и не выходить из дома.
- Утром 17 апреля индекс качества воздуха в Киеве составлял 169 единиц (вредно). По состоянию на 11:00 17 апреля, уровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму почти в семь раз, составив 338 при необходимых 50.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице сейчас наблюдается задымление воздуха из-за пожаров в области, но загрязнения радиацией нет.
- В понедельник, 20 апреля, в Киеве, Киевской и Житомирской областях качество атмосферного воздуха улучшилось.