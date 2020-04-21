В Чернобыльской зоне отчуждения и Житомирской области продолжаются пожары леса и сухого травяного настила.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

“По состоянию на 7 часов 20 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 3 очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки – с. Буряковка) тления пней, остатков древесины и одного торфяника в очагах, пройденных огнем”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в Чернобыльской зоне привлечены 1 343 спасателя и 299 единиц техники, среди которой три пожарных вертолета.

В свою очередь в Житомирской области продолжается локализация очагов тления в Словечанском лесном хозяйстве и Выступовичском лесничестве. Там к тушению привлечены 157 единиц техники и 1077 спасателей.