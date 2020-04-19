В Чернобыльской зоне продолжаются пожары

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.
“17-й день пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Сейчас горят четыре очага: села Корогод, Россоха, Рудьки и горит левый берег возле Кривой горы”, – пишет он.
По словам Емельяненко, на место в данный момент подтянулись дополнительные силы пожарных бригад, спасатели разворачивают палаточный городок.
“Сами пожарные говорят, что им если была бы достаточная помощь с воздуха, несколько десятков самолетов могли бы потушить этот пожар окончательно”, – написал Еременко.
При этом он подчеркивает, что в тушении пожара в данный момент готовы помочь МЧС Беларуси, однако для этого требуется официальный государственный запрос.
“При этом дальше в нашу сторону движется огонь со стороны Житомирской области. И это несмотря на увеличенное количество пожарных и подведение дополнительной техники”, – добавил Емельяненко.
Ранее Емельяненко также сообщал об увеличении масштаба пожаров.
“Пожары распространяются. Территории увеличиваются. Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без домов. Половина страны травится продуктами горения”, – пишет он.
Также Емельяненко подчеркивал, что волонтеры готовы помочь пожарным в работе, однако для этого государство должно согласиться просто допустить людей к участию в тушении пожаров в Чернобыльской зоне.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля не активен. На данный момент там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.