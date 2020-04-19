Covid-19 Украина

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В Чернобыльской зоне продолжаются пожары

В Чернобыльской зоне отчуждения продолжаются пожары леса и сухого травяного настила.

Воскресенье, 19 апреля 2020, 21:11

Пожар в чернобыльской зоне пока что не локализирован

Об этом на своей странице в Facebook сообщает член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

“17-й день пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Сейчас горят четыре очага: села Корогод, Россоха, Рудьки и горит левый берег возле Кривой горы”, – пишет он.

По словам Емельяненко, на место в данный момент подтянулись дополнительные силы пожарных бригад, спасатели разворачивают палаточный городок.

“Сами пожарные говорят, что им если была бы достаточная помощь с воздуха, несколько десятков самолетов могли бы потушить этот пожар окончательно”, – написал Еременко.

При этом он подчеркивает, что в тушении пожара в данный момент готовы помочь МЧС Беларуси, однако для этого требуется официальный государственный запрос.

“При этом дальше в нашу сторону движется огонь со стороны Житомирской области. И это несмотря на увеличенное количество пожарных и подведение дополнительной техники”, – добавил Емельяненко.

Ранее Емельяненко также сообщал об увеличении масштаба пожаров.

“Пожары распространяются. Территории увеличиваются. Экологическая катастрофа национального масштаба. Люди остаются без домов. Половина страны травится продуктами горения”, – пишет он.

Также Емельяненко подчеркивал, что волонтеры готовы помочь пожарным в работе, однако для этого государство должно согласиться просто допустить людей к участию в тушении пожаров в Чернобыльской зоне.

Теги: ГСЧС, Чернобыль, Чернобыльская зона

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