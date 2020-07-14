Об этом сообщила пресс-служба объединенного командования Военно-морских сил НАТО.
Уточняется, что в Черное море через Босфор вошла постоянная Постоянная группа НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2), которая состоит из трех фрегатов Турции, Испании и Румынии, а также Постоянная морская команда НАТО (SNMG2).
Флагманом SNMCMG2 является испанский фрегат “Alvaro de Bazan” (F-101) .
Команда SNMG2 состоит из HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta и румынского тральщика.
- Напомним, российские военные 25 ноября 2018 года захватили в нейтральных водах Керченского пролива украинские малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск”, “Никополь” и буксир “Яны Капу”. В рамках обмена украинских военнопленных моряков передали украинской стороне в начале сентября этого года. 18 ноября, в акватории Черного моря стартовал процесс по возвращению украинских катеров “Никополь”, “Бердянск” и буксира “Яны Капу”, которые были незаконно захвачены российскими силовиками в ноябре прошлого года.