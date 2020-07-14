В Черное море вошла эскадра кораблей НАТО для проведения военных учений.

Об этом сообщила пресс-служба объединенного командования Военно-морских сил НАТО.

Уточняется, что в Черное море через Босфор вошла постоянная Постоянная группа НАТО по противоминным действиям (SNMCMG2), которая состоит из трех фрегатов Турции, Испании и Румынии, а также Постоянная морская команда НАТО (SNMG2).

Флагманом SNMCMG2 является испанский фрегат “Alvaro de Bazan” (F-101) .

Команда SNMG2 состоит из HS Aliakmon (флагман), ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta и румынского тральщика.