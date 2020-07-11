Об этом сказано в сообщении Института общественного здоровья страны.
Также правила касаются жителей Беларуси. Для украинцев и белорусов Черногория установила особый порядок пересечения границы.
“Украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма”, – сказано в сообщении.
То есть для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличие тестов не требуется.
Но если путешественник едет в Черногорию на наземном транспорте, на границе необходимо будет предъявить результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.
По данным посольства Украины в Черногории, такие требования не касаются тех, кто путешествуют по маршруту Украина – Венгрия – Хорватия – Черногория.
При этом, “зеленый транзитный коридор” через Венгрию и Хорватию в Черногорию – не действует. На границах нужно будет показывать результат теста на коронавирус.
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