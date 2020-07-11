В Черногории уточнили правила въезда в страну для граждан Украины, которые будут пересекать границу по воздуху или сухопутным путем.

Об этом сказано в сообщении Института общественного здоровья страны.

Также правила касаются жителей Беларуси. Для украинцев и белорусов Черногория установила особый порядок пересечения границы.

“Украинцам и белорусам разрешен въезд в Черногорию без дополнительных ограничений в связи с эпидемией COVID-19 только в случае организованного прибытия воздушным транспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма”, – сказано в сообщении.

То есть для авиапассажиров рейсов из Украины и Беларуси наличие тестов не требуется.

Но если путешественник едет в Черногорию на наземном транспорте, на границе необходимо будет предъявить результат теста на коронавирус, сделанный не позже, чем за 72 часа до пересечения границы.

По данным посольства Украины в Черногории, такие требования не касаются тех, кто путешествуют по маршруту Украина – Венгрия – Хорватия – Черногория.

При этом, “зеленый транзитный коридор” через Венгрию и Хорватию в Черногорию – не действует. На границах нужно будет показывать результат теста на коронавирус.