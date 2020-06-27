Правительство Черногории приняло решение о возобновлении карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса COVID-19, несмотря на заявление об окончании эпидемии.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В Черногории запретили спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе. Запрещено проводить политические митинги и акции.

Также верующим запретили собираться на богослужения вне церквей.

Также есть ограничения относительно проведения похорон. Во время погребения разрешено присутствовать только членам семьи.

Еще в двух муниципалитетах введен комендантский час с 18:00 до 5:00.

До заявления властей об окончании эпидемии в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.

Теперь же, по данным американского Университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 439 случаев инфицирования. Количество умерших не изменилось.

100 новых случаев заражения были зафиксированы в течение 10 дней, с 15 по 25 июня.