Об этом сообщается на сайте правительства.
В Черногории запретили спортивные соревнования и тренировки, а также общественные собрания на открытом воздухе. Запрещено проводить политические митинги и акции.
Также верующим запретили собираться на богослужения вне церквей.
Также есть ограничения относительно проведения похорон. Во время погребения разрешено присутствовать только членам семьи.
Еще в двух муниципалитетах введен комендантский час с 18:00 до 5:00.
До заявления властей об окончании эпидемии в Черногории было подтверждено 324 случая коронавируса. Из них девять пациентов умерли, другие выздоровели.
Теперь же, по данным американского Университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 439 случаев инфицирования. Количество умерших не изменилось.
100 новых случаев заражения были зафиксированы в течение 10 дней, с 15 по 25 июня.
- Черногория во вторник, 2 июня, объявила о прекращении эпидемии коронавируса COVID-19 в стране.