Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований" зафиксировала в Черном море второй за неделю корабль Северного флота РФ.

Об этом сообщил в Facebook руководитель проекта Андрей Клименко.

“29.12.2019 — ориентировочно в 17:00 (киевское время) в Черное море неожиданно вошел большой противолодочный корабль “Вице-адмирал Кулаков” … Северного флота РФ”, — сообщил он.

Также Клименко предположил, что корабль вышел из своей главной базы в Североморске целенаправленно к Черному морю, а не в ходе выполнения задач вблизи Сирии.

При этом накануне — 25 декабря — в незаконно аннексированный Крым прибыл ракетный крейсер “Маршал Устинов”, который также входит в состав Северного флота России.