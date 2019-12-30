Об этом сообщил в Facebook руководитель проекта Андрей Клименко.
“29.12.2019 — ориентировочно в 17:00 (киевское время) в Черное море неожиданно вошел большой противолодочный корабль “Вице-адмирал Кулаков” … Северного флота РФ”, — сообщил он.
Также Клименко предположил, что корабль вышел из своей главной базы в Североморске целенаправленно к Черному морю, а не в ходе выполнения задач вблизи Сирии.
При этом накануне — 25 декабря — в незаконно аннексированный Крым прибыл ракетный крейсер “Маршал Устинов”, который также входит в состав Северного флота России.
- 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- Глава оккупационной “власти” Крыма Сергей Аксенов отреагировал на принятие Генассамблеей ООН резолюции против оккупации полуострова. В частности, он заявил, что никто, в том числе ООН, “не может запретить России” продолжать оккупацию полуострова и иметь сколько войск и военной техники, сколько захочется.