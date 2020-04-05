В Черновицкой областной детской больнице двое детей с подозрением на заражение коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация (ОГА) на странице в Facebook.

“В реанимационном отделении областной детской больницы находятся двое детей с подозрением на коронавирус. Состояние их средне тяжелое, оба – на кислородной дотации”, – говорится в сообщении.

Всего в медицинских учреждениях области по состоянию на 5 апреля находятся трое пациентов в критическом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Еще трое пациентов находятся в реанимации Глыбокской центральной районной больницы. У одного из них коронавирус уже диагностировали, у другого лишь подозрение. Третий пациент попал в больницу ночью в тяжелом состоянии, сейчас он подключен к аппарату ИВЛ.

Также трое пациентов находятся в реанимации Черновицкой городской больницы №1. Они в стабильно тяжелом состоянии. В двух уже подтвердили заболевание коронавирусом, третьего проверяют.

Кроме того, в Сторожинецкую центральную районную больницу госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус. У всех пациентов – пневмония.