Об этом сообщила Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.
Отмечается, что пациент имеет признаки инфекционного заболевания.
Результатов анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ждут.
Результаты тестов на коронавирус 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден Covid-19 у контактных лиц.
- В Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.
- Главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко призвал украинцев не скупать хирургические маски, так как их использование не защитит от коронавируса.
- В Центре общественного здоровья Минздрава Украины проинформировали, что для профилактики заражения коронавирусом COVID-19 следует придерживаться стандартных рекомендаций: например, часто мыть руки.