В Черновцах сегодня госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус Covid-19. Он вернулся из страны, где зафиксирован случай этого инфекционного заболевания.

Об этом сообщила Черновицкая облгосадминистрация в Facebook.

Отмечается, что пациент имеет признаки инфекционного заболевания.

Результатов анализов мужчины, которого с подозрением на коронавирус привезли в больницу 7 марта, пока ждут.

Результаты тестов на коронавирус 6 буковинцев, которых ранее госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы, являются негативными. Также не подтвержден Covid-19 у контактных лиц.