В инфекционное отделение Черновицкой областной больницы поместили женщину, которая недавно вернулась из Италии.

Об этом во время брифинга заявила заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак, сообщает пресс-служба ОГА.

Гусак отметила, что ни одного подтвержденного случая коронавируса COVID-19 на территории Буковины нет. Медики пока наблюдают за женщиной, которая вернулась из Италии и обратилась за помощью из-за повышения температуры. Она находится в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы

“Женщина прилетела из итальянского города Бергамо в Сучаву, а оттуда автомобилем отправилась в Черновцы. Поскольку она могла контактировать с зараженными на коронавирус, ее изолировали. Пациентка получает адекватное лечение, взяты материалы для всех необходимых исследований, ждем результат”, – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По словам в. о. директора Черновицкого областного лабораторного центра МОЗ Натальи Гопко, пока нет никаких оснований считать, что обнаружили именно случай коронавируса.

Она также сообщила, что в пункте пропуска “Порубное” уже начали измерять температуру лицам, которые прибывают из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Пограничникам для этого передали бесконтактные термометры.

Накануне в Погранслужбе сообщили, что температуру будут мерить на въезде в Украину тем, кто прибывает из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.

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