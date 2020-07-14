Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета.

Уточняется, что в городе теперь будет разрешена работа учреждений культуры при условии наполненности не больше чем на 50% от стационарных мест для сидения.

Также сообщается, что до 23:300 в Черновцах будет разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов) и заведений питания (баров, кафе, ресторанов.

Напомним, что по состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины.