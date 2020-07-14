Об этом сообщила пресс-служба Черновицкого городского совета.
Уточняется, что в городе теперь будет разрешена работа учреждений культуры при условии наполненности не больше чем на 50% от стационарных мест для сидения.
Также сообщается, что до 23:300 в Черновцах будет разрешена работа развлекательных заведений (ночных клубов) и заведений питания (баров, кафе, ресторанов.
Напомним, что по состоянию на 14 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины.
- Кабинет Министров решил продлить действие адаптивного карантина на территории Украины до 31 июля 2020 года.
- Кабинет Министров одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок. Для физических лиц размер штрафов составит от 170 до 255 гривен.