Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Черновицкой области.
Стрельба произошла на улице Воробкевича. Пострадавшего доставили в больницу с ранением живота, где он скончался.
“В городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи”, – сказано в сообщении.
Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев преступления. В данный момент они разыскивают злоумышленника.
По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.
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