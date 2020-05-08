Городской голова Черновцов Алексей Каспрук рассказал, что в городских больницах улучшилась ситуация с койко-местами.

Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

“У нас разгружаются больницы. Фактически только больница №3 полностью забита пациентами. В то же время свободные койки есть в больнице №4 и, самое главное, в больнице №1, которая занимается тяжелобольными. Многих выписали, к сожалению, несколько человек умерли”, – сказал он.

Напомним, что Черновицкая область является эпицентром эпидемии коронавируса в Украине.

В данный момент в области зафиксировано 2097 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 67 человек умерли от COVID-19 в Черновицкой области.