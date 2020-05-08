Об этом мэр заявил в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в Facebook.
“У нас разгружаются больницы. Фактически только больница №3 полностью забита пациентами. В то же время свободные койки есть в больнице №4 и, самое главное, в больнице №1, которая занимается тяжелобольными. Многих выписали, к сожалению, несколько человек умерли”, – сказал он.
Напомним, что Черновицкая область является эпицентром эпидемии коронавируса в Украине.
В данный момент в области зафиксировано 2097 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 67 человек умерли от COVID-19 в Черновицкой области.
Gepostet von Олексій Каспрук am Donnerstag, 7. Mai 2020
- В Украине зафиксировано 14 195 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 361 летальный, 2706 пациентов выздоровели.