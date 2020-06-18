В Черновцах разрешили открыть бани и сауны

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.
“Состоялось внеочередное заседание городской постоянно действующей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций … Комиссия решила считать утратившими силу ее предыдущие решения, касающиеся запрета работы на территории города заведений бытового обслуживания населения, в частности бань и саун” , – говорится в сообщении.
Также на заседании этой комиссии решили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться проездом в транспорте, осуществляющий специальные перевозки.
“В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью, детей в возрасте до 10 лет в сопровождении взрослых при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения”, – добавили в городском совете.
Кроме того, управлению культуры горсовета, руководителям парков поручили обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий при функционировании аттракционов, расположенных на открытом воздухе.
- В Тернополе решили ужесточить карантинные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
- По состоянию на утро 17 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заражений коронавирусом COVID-19 – 758 случаев за сутки. Также скончалось рекордное с начала вспышки количество пациентов.