В Черновцах разрешили открыть бани и сауны

В Черновцах решили ослабить карантинные мероприятия. В частности, разрешили работу бань, саун, аттракционов в парках и расширили перечень граждан, которые могут пользоваться общественным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

“Состоялось внеочередное заседание городской постоянно действующей комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций … Комиссия решила считать утратившими силу ее предыдущие решения, касающиеся запрета работы на территории города заведений бытового обслуживания населения, в частности бань и саун” , – говорится в сообщении.

Также на заседании этой комиссии решили расширить перечень категорий граждан, которые могут воспользоваться проездом в транспорте, осуществляющий специальные перевозки.

“В частности, это решение распространяется на участников боевых действий, членов семей погибших участников боевых действий; людей с инвалидностью, детей в возрасте до 10 лет в сопровождении взрослых при наличии свободных мест и предъявлении удостоверения”, – добавили в городском совете.

Кроме того, управлению культуры горсовета, руководителям парков поручили обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий при функционировании аттракционов, расположенных на открытом воздухе.