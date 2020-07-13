Черновицкий горсовет принял решение об ослаблении карантина. В городе возобновят работу общественного транспорта - теперь пассажирам не будет нужен специальный проездной.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.

Решение приняли 13 июля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

“Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения”, – говорится в сообщении.

Вскоре городские власти обещают отменить и ограничения на льготные поездки в общественном транспорте.

Также черновицкий горсовет обратился к правительству с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом.