Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого горсовета.
Решение приняли 13 июля на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).
“Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила разрешить осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на городских автобусных маршрутах общего пользования и в электрическом транспорте в количестве не более, чем количество мест для сидения”, – говорится в сообщении.
Вскоре городские власти обещают отменить и ограничения на льготные поездки в общественном транспорте.
Также черновицкий горсовет обратился к правительству с просьбой возобновить железнодорожное сообщение с городом.
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