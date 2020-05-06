Об этом заявил мэр города Алексей Каспрук.

“Неприятная новость. У нас закончились места для больных коронавирусом. Понятно, что места периодически появляются, так как идет процесс выздоровления людей, людей выписывают или переводят в другие больницы. К сожалению, некторые умирают. Но можно сказать, что все три больницы, которые мы предусматривали для больных коронавирусом, уже заполнены”, – сказал городской голова.

Алексей Каспрук подчеркнул, что никогда еще в Черновцах не были заполнены все три городские больницы больными на пневмонии.

По состоянию на 5 мая областная больница начала принимать больных коронавирусом. По словам главного врача, в больнице переполнено реанимационное отделение.

В пятницу мы открыли 3-ю городскую больницу и она уже заполнена. Готовится принимать таких больных военный госпиталь.