Власти Черновицкой области заявили о том, что не планируют существенно смягчать меры карантина до 22 мая, в связи с высоким уровнем заболеваемости в регионе.

Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Чиновник пояснил, что количество больных COVID-19 в регионе остается высоким и продолжает расти.

За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя области. При этом, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще около 2,5 тыс. человек имеют подозрение на заражение.

“Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение”, – сообщил Осачук.

В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 тысяч 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 366 новых случаев.