Об этом в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
Чиновник пояснил, что количество больных COVID-19 в регионе остается высоким и продолжает расти.
За прошедшие сутки заражение коронавирусом подтвердили у 61 жителя области. При этом, общее число заболевших приближается к двум тысячам. Еще около 2,5 тыс. человек имеют подозрение на заражение.
“Поэтому на Буковине ограничения продлятся на более долгий период времени. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение”, – сообщил Осачук.
В Украине по состоянию на 5 мая зафиксировано 12 тысяч 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки подтверждено 366 новых случаев.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам;
нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).
- План премьер-министра Дениса Шмыгаля по выходу из карантина состоит из 5 этапов. На первом из них (если процент заболевших увеличивается не больше чем на 5% 10 дней подряд) планируется открытие парков, скверов, зон отдыха; объектов индустрии красоты; будут разрешены тренировки в командных видах спорта, торговля непродовольственными товарами оптом и в розницу; возобновится работа кофеен на вынос.