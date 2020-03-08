В Черновицкой области продезинфицировали все автовокзалы и автостанции с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний, в частности, коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

“7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей области, обработали дезинфицирующим средством “Санитаб” автовокзалы и автостанции по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения управления”, – говорится в сообщении.