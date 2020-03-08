Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
“7 марта спасатели Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области совместно с работниками Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей области, обработали дезинфицирующим средством “Санитаб” автовокзалы и автостанции по всей территории Черновицкой области. К дезинфекции привлекались отделения радиационной и химической защиты аварийно-спасательного отряда специального назначения и все пожарно-спасательные подразделения управления”, – говорится в сообщении.
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