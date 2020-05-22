В Черновицкой области решили смягчить действие особого режима въезда в регион и выезда из него в условиях вспышки коронавируса и карантина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.

Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.

Контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.

“Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлен. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости”, – написал Осачук.

Он подчеркнул, что такое решение “не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области”, и напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что Черновицкая область входит в список регионов, где эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к очередному этапу смягчения карантина.

Так, с 22 мая в регионах, где ситуация с коронавирусом позволяет ослабить карантин, разрешена работа общественного транспорта и внутриобластных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работа гостиниц (но без ресторанов).