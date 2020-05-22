Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава областной государственной администрации Сергей Осачук.
Соответствующее решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, восстановлен проезд частного транспорта и межобластное сообщение.
Контрольно-пропускные пункты будут работать в области до 25 мая.
“Сегодня, 22 мая, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение смягчить действие особого режима въезда и выезда в Черновицкой области. Проезд частного транспорта и межобластного сообщения восстановлен. КПП на границах области продолжат работу до 25.05.2020 с целью мониторинга, контроля за перемещением и информирования лиц в случае необходимости”, – написал Осачук.
Он подчеркнул, что такое решение “не является основанием для ослабления противоэпидемических мероприятий в области”, и напомнил о необходимости носить средства индивидуальной защиты.
Стоит отметить, что Черновицкая область входит в список регионов, где эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти к очередному этапу смягчения карантина.
Так, с 22 мая в регионах, где ситуация с коронавирусом позволяет ослабить карантин, разрешена работа общественного транспорта и внутриобластных перевозок, проведение религиозных (1 человек на 10 кв. метров) и спортивных (до 50 человек без зрителей) мероприятий, а также работа гостиниц (но без ресторанов).
- 20 мая Кабинет Министров Украины принял решение о введении адаптивного карантина на территории страны с 22 мая по 22 июня.
- В Украине с 25 мая должно заработать метро, а с 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.
- В Министерстве охраны здоровья сообщили, что 11 областей Украины и город Киев не готовы перейти ко второму этапу снятия ограничений карантина, введенных из-за эпидемии коронавируса.