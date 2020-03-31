В Черновицкой области во вторник умерли двое пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

В Хотине умерла женщина 1955 года рождения, которая находилась в центральной районной больнице с 25 марта, а до этого лечилась дома.

30 марта ее пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, но 31 марта состояние резко ухудшилось, и женщина умерла. COVID-19 у нее подтвердили 30 марта.

В Черновцах умер мужчина 1962 года рождения. Он находился в областной клинической больнице с 24 марта. Через три дня он попал в реанимацию в тяжелом состоянии, а 28 марта у него подтвердили коронавирус.

В ночь на 30 марта состояние мужчины резко ухудшилось, и помочь ему врачи не смогли. У пациента был сахарный диабет.

В пресс-службе ОГА также сообщалили, что в Черновицкой области вследствие заражения коронавирусом COVID-19 семь человек находятся в реанимации на неинвазивной вентиляции легких.

Сообщается, что трем больным оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице, по одному в Сокирянской и Глибоцкой ЦРБ. У всех пятерых коронавирус подтвердился.

“Также два пациента на неинвазивной вентиляции легких находятся в Черновицкой городской больнице № 1. У одного из них диагностирован коронавирус, у другого – подозрение на COVID-19”, – рассказали в местной ОГА.

Кроме того, еще два пациента находятся на кислородной дотации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что подавляющее большинство этих пациентов – старшего возраста. Как правило, болезнь протекает тяжело у людей, которые имеют сопутствующие патологии, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или избыточный вес.