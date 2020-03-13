В Черновицкой области с субботы, 14 марта, вводится режим чрезвычайной ситуации с целью предупреждения распространения коронавируса.

Об этом в видеообращении заявил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

“Как известно, мы имеем второй подтвержденный случай (коронавируса, – ред.), и теперь это не только Черновцы, а и один из районов области. Это побуждает и дает основания, чтобы ввести с завтрашнего дня режим чрезвычайной ситуации на территории Черновицкой области”, – сказал он.

Важливе повідомлення! Опубліковано Сергій Осачук Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

С субботы, 14 марта, ограничивают работу рынкы, кроме продуктовых секторов. Гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры до 3 апреля будут закрыты.

“Продукты питания должны быть доступны. Все остальные – строительные гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры – должны также понять, что речь идет о жизни и здоровье людей”, – сказал глава Сергей Осадчук.

Он призвал жителей области быть ответственными. “Эти меры ради одной цели – помочь сохранить здоровье и жизнь буковинцев”, – подчеркнул глава ОГА.