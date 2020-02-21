Об этом сообщает ресурс cnet.com.

Уточняется, что на острове Калимантан учеными был обнаружен новый вид улиток.

Найденные моллюски оказались очень чувствительными к уровню влажности и к температурным перепадам, что и натолкнуло исследователей на мысль назвать новый вид именем Греты Тунберг.

В латинском варианте новые улитки получили название Craspedotropis gretathunbergae.

При этом о таком решении исследователи уже сообщили самой эко-активистке Грете Тунберг.

  • 16-летняя экоактивиста из Швеции Грета Тунберг обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, выступая на саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата.
  • Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира.
  • 6 декабря в Мадриде (Испания) состоялся многотысячный марш в защиту климата, к которому присоединилась 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг.