Об этом сообщает ресурс cnet.com.

Уточняется, что на острове Калимантан учеными был обнаружен новый вид улиток.

Найденные моллюски оказались очень чувствительными к уровню влажности и к температурным перепадам, что и натолкнуло исследователей на мысль назвать новый вид именем Греты Тунберг.

В латинском варианте новые улитки получили название Craspedotropis gretathunbergae.

При этом о таком решении исследователи уже сообщили самой эко-активистке Грете Тунберг.