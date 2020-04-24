Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди 63 новых случаев коронавируса девять обнаружены у священнослужителей трех монастырей.

“Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской Лавры. Трое – из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек – из женского монастыря Святого Пантелеймона“, – отметил Кличко.

Он напомнил, что ранее три из киевских монастырей были закрыты на карантин из-за вспышки в них коронавируса. Это: Киево-Печерская Лавра, Свято-Троицкий Ионинский монастырь УПЦ МП, а также Покровский Голосеевский мужской монастырь УПЦ МП.

Свято-Пантелеймоновский женский монастырь расположен в урочище Феофания на южной окраине Голосеевского района Киева.

(На видео – с 1:22)