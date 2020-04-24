Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, среди 63 новых случаев коронавируса девять обнаружены у священнослужителей трех монастырей.
“Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, – священнослужители. Пятеро – из Киево-Печерской Лавры. Трое – из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек – из женского монастыря Святого Пантелеймона“, – отметил Кличко.
Он напомнил, что ранее три из киевских монастырей были закрыты на карантин из-за вспышки в них коронавируса. Это: Киево-Печерская Лавра, Свято-Троицкий Ионинский монастырь УПЦ МП, а также Покровский Голосеевский мужской монастырь УПЦ МП.
Свято-Пантелеймоновский женский монастырь расположен в урочище Феофания на южной окраине Голосеевского района Киева.
(На видео – с 1:22)
- Ранее в Киеве Покровский Голосеевский мужской монастырь закрыли на карантин из-за зафиксированной там вспышки коронавируса COVID-19.
- 17 апреля власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП из-за обнаруженных там случаев коронавируса COVID-19.
- 13 апреля стало известно, что в Киево-Печерской лавре подтверждено более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрыли на карантин.