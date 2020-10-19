В Чикаго мужчина 13 часов болтался на веревке, привязанной к балкону на 16-м этаже башни Trump International Hotel & Tower, требуя разговора с Дональдом Трампом.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News.

Все началось в воскресенье, 18 октября, около 17:30 по местному времени. Мужчина приблизительно 20-летнего возраста с помощью веревки, привязанной к балкону на 16 этаже башни, свесился и болтался. Это привлекло внимание прохожих, а затем — полицейских и журналистов.

Под башней Трампа собралась толпа зрителей, полиция перекрыла движение вокруг небоскреба и начала переговоры с мужчиной. Он заявил, что поднимется на балкон, если ему устроят личный разговор с президентом.

Переговоры продолжались 13 часов, все это время мужчина болтался на веревке. Его требования были неизменными.

Около семи утра представитель чикагской полиции Том Аерн сообщил, что ситуация была “решена мирным путем участниками переговоров”. Мужчина был задержан, пострадавших в результате инцидента нет.

Видео с места происшествия показывает, как мужчина поднялся на балкон с помощью офицера, на месте его повалил на землю спецназ. Мужчина был взят под стражу, однако какие преступления ему инкриминируют — не сообщается.