Об этом сообщило британское агентство Reuters.
Уточняется, что статуя Христофора Колумба была демонтирована после того, как неделю тому назад протестующие пытались сбросить ее, что привело к жестким столкновениям с полицией.
“Этот шаг касается усилий по защите общественной безопасности и сохранению безопасного пространства для всестороннего и демократичного общественного диалога о символах нашего города”, – заявил мэр города Лори Лайтфут.
Статуя была демонтирована специальной командой при использовании подъемного крана в ночь с пятницы на субботу.
“Это происходит в ответ на демонстрации, которые стали небезопасными как для протестующих, так и для полиции, а также из-за попыток отдельных лиц самостоятельно снести статую Грант-парка крайне опасным образом”, – сказано в заявлении мэра города.
При этом в Чикаго сообщили, что вскоре начнут процесс анализа и рассмотрения всех памятников, мемориалов и фресок в городе.
Напомним, 25 мая Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение. 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии. #Буквы рассказывали об этом подробнее в материале “Убийство Джорджа Флойда и массовые протесты в США: хронология событий”.
- В ходе антирасистских акций протеста в США их участники пытались уничтожить два памятника первооткрывателю Америки Христофору Колумбу. Как известно, Колумб уже давно является спорной фигурой в истории США, ведь коренное население Америки столкнулось с насильственной колонизацией.
- 21 июня в Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту, поскольку протестующие увидели в нем символ расизма. Президент США Дональд Трамп назвал решение о демонтаже памятника нелепым и призвал не делать этого.