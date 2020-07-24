Об этом сообщило британское агентство Reuters.

Уточняется, что статуя Христофора Колумба была демонтирована после того, как неделю тому назад протестующие пытались сбросить ее, что привело к жестким столкновениям с полицией.

“Этот шаг касается усилий по защите общественной безопасности и сохранению безопасного пространства для всестороннего и демократичного общественного диалога о символах нашего города”, – заявил мэр города Лори Лайтфут.

Статуя была демонтирована специальной командой при использовании подъемного крана в ночь с пятницы на субботу.

“Это происходит в ответ на демонстрации, которые стали небезопасными как для протестующих, так и для полиции, а также из-за попыток отдельных лиц самостоятельно снести статую Грант-парка крайне опасным образом”, – сказано в заявлении мэра города.

При этом в Чикаго сообщили, что вскоре начнут процесс анализа и рассмотрения всех памятников, мемориалов и фресок в городе.