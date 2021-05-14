Про це повідомляє The Guardian.
Пожежники зняли це відео 13 травня.
Кіт вистрибнув в одне з розбитих вікон і стрибнув вниз.
Відео переглянули понад 250 тисяч разів.
Очевидці розповіли, що кіт пробіг кілька метрів, заліз під автівку та сидів там, поки пожежники не поїхали. Після цього кіт намагався по стіні залізти назад у квартиру на п’ятому поверсі, однак марно.
Пожежники запевняють, що намагаються зв’язатися з господарем кота.
- Раніше у місті Краків (Польща) люди викликали службу добробуту тварин, щоб допомогти “невідомому звіру” спуститися з дерева. Однак тварина виявилася круасаном.