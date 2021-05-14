У Чикаго працівники пожежного відділу випадково зафільмували на відео, як, рятуючись від вогню, з вікна п'ятого поверху вистрибнув кіт. Він підстрибнув, приземлившись на асфальт, та побіг своєю дорогою.

Про це повідомляє The Guardian.

Пожежники зняли це відео 13 травня.

Кіт вистрибнув в одне з розбитих вікон і стрибнув вниз.

Відео переглянули понад 250 тисяч разів.

Очевидці розповіли, що кіт пробіг кілька метрів, заліз під автівку та сидів там, поки пожежники не поїхали. Після цього кіт намагався по стіні залізти назад у квартиру на п’ятому поверсі, однак марно.

Пожежники запевняють, що намагаються зв’язатися з господарем кота.