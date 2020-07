Об этом сообщает NBC Chicago, ссылаясь на данные полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, но информации об их состоянии пока нет.

Представитель полиции Эрик Картер сообщил, что неизвестный человек подъехал на черном автомобиле и открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

По данным полиции, на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

В результате перестрелки один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан. Его автомобиль перевернулась в результате обстрела со стороны присутствующих на похоронах.

At least 11 shot in Auburn Gresham neighborhood says Chicago Fire Dept. Neighbors tell us it sounded and looked like a war zone with victims wounded on the ground after leaving a funeral near 79th & Morgan. @nbcchicago pic.twitter.com/Mg6CfUEfKk

— Patrick Fazio (@PatrickFazio) July 22, 2020