В Чикаго (США) во время похорон неизвестный подъехал на автомобиле и открыл огонь по присутствующим, а они стреляли в ответ. В результате перестрелки 14 человек получили ранения.

Об этом сообщает NBC Chicago, ссылаясь на данные полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, но информации об их состоянии пока нет.

Представитель полиции Эрик Картер сообщил, что неизвестный человек подъехал на черном автомобиле и открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

По данным полиции, на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

В результате перестрелки один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан. Его автомобиль перевернулась в результате обстрела со стороны присутствующих на похоронах.

At least 11 shot in Auburn Gresham neighborhood says Chicago Fire Dept. Neighbors tell us it sounded and looked like a war zone with victims wounded on the ground after leaving a funeral near 79th & Morgan. @nbcchicago pic.twitter.com/Mg6CfUEfKk — Patrick Fazio (@PatrickFazio) July 22, 2020

За выходные в Чикаго было убито не менее 70 человек, 11 смертельно ранены в разных частях города.