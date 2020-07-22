Об этом сообщает NBC Chicago, ссылаясь на данные полиции.

Всех пострадавших госпитализировали, но информации об их состоянии пока нет.

Представитель полиции Эрик Картер сообщил, что неизвестный человек подъехал на черном автомобиле и открыл огонь по людям, присутствующим на похоронах. Участники траурной церемонии открыли ответный огонь.

По данным полиции, на месте происшествия было обнаружено не менее 60 гильз.

В результате перестрелки один подозреваемый в причастности к инциденту был задержан. Его автомобиль перевернулась в результате обстрела со стороны присутствующих на похоронах.

За выходные в Чикаго было убито не менее 70 человек, 11 смертельно ранены в разных частях города.

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