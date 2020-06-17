При проверке официальной статистки заражений коронавирусом COVID-19 в Чили обнаружили 30,4 тысяч неучтенных случаев.

Об этом заявил член экспертного совета, консультирующего чилийское правительство, доктор Рафаэль Араос, сообщает Reuters.

Он пояснил, что неучтенные случаи COVID-19 зафиксировали еще в марте, но обнаружили несовпадения в цифрах только сейчас, в результате проверки.

Представители МОЗ Чили отметили, что 30,4 тысяч неучтенных случаев – это шестая часть общего уровня заболеваемости в стране.

Правительство обязали внести дополнительные цифры в общую статистику 17 июня.

Стоит отметить, что в Чили зарегистрировано 184 449 случаев коронавирусной инфекции и 3383 смерти от COVID-19.