Об этом заявил член экспертного совета, консультирующего чилийское правительство, доктор Рафаэль Араос, сообщает Reuters.
Он пояснил, что неучтенные случаи COVID-19 зафиксировали еще в марте, но обнаружили несовпадения в цифрах только сейчас, в результате проверки.
Представители МОЗ Чили отметили, что 30,4 тысяч неучтенных случаев – это шестая часть общего уровня заболеваемости в стране.
Правительство обязали внести дополнительные цифры в общую статистику 17 июня.
Стоит отметить, что в Чили зарегистрировано 184 449 случаев коронавирусной инфекции и 3383 смерти от COVID-19.
- Кабинет Министров Украины планирует усилить ответственность за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.
- Кабинет Министров готовит очередные изменения по карантинным ограничениям. Для регионов готовят документ с условиями для ужесточения карантина.