Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.
Уточняется, что учения проходили с 20-го по 26-е июля. В целом в них приняли участие около 2 тысяч военных из восьми стран, 20 кораблей, а также вертолеты и самолеты.
Сообщается, что за время учений корабельный состав украинской Морской обороны прошел около 4 тысяч морских мил, отработал 26 стрельб из артиллерии, а также провел 15 тренировочных операций по спасению людей.
Кроме того, на учениях отрабатывали противовоздушную оборону, атаку по тактическим группам в море, а также имитировали атаки малых скоростных целей. На учениях была отработана и противодиверсионная оборона корабля.
Отмечается, что все участники учений в конце получили традиционные памятные знаки.
- Украина планирует провести в конце сентября командно-штабные учения с участием стран НАТО – в то время, когда Россия будет проводить свои военные учения “Кавказ-2020”.