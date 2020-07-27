Об этом сообщает пресс служба ГПСУ.

Уточняется, что учения проходили с 20-го по 26-е июля. В целом в них приняли участие около 2 тысяч военных из восьми стран, 20 кораблей, а также вертолеты и самолеты.

Сообщается, что за время учений корабельный состав украинской Морской обороны прошел около 4 тысяч морских мил, отработал 26 стрельб из артиллерии, а также провел 15 тренировочных операций по спасению людей.

Кроме того, на учениях отрабатывали противовоздушную оборону, атаку по тактическим группам в море, а также имитировали атаки малых скоростных целей. На учениях была отработана и противодиверсионная оборона корабля.

Отмечается, что все участники учений в конце получили традиционные памятные знаки.