В компании Coca-Cola ожидают, что во втором квартале из-за эпидемии коронавируса значительно упадут продажи, так как кафе и рестораны остаются закрыты во всем мире.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

“Окончательное влияние на второй квартал и полный 2020 год пока неизвестно … Однако влияние на второй квартал будет существенным”, – говорится в сообщении компании.

За время карантина из-за пандемии коронавируса, многие страны мира пошли на вынужденные ограничительные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса. В частности, во время карантина была ограничена работа предприятий, таких как кафе, бары, рестораны и другие развлекательные учреждения.

В Coca-Cola отмечают, что только за апрель продажи компании упали на 25%, в основном из-за потерь от розничных продаж для сектора развлечений и магазинов.

Компания по производству напитков из Атланты, которая в прошлом месяце заявила, что не сможет достичь финансовых целей в этом году, теперь ожидает, что в текущем квартале сопоставимая выручка составит от 4% до 5% от укрепления доллара.