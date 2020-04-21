Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
“Окончательное влияние на второй квартал и полный 2020 год пока неизвестно … Однако влияние на второй квартал будет существенным”, – говорится в сообщении компании.
За время карантина из-за пандемии коронавируса, многие страны мира пошли на вынужденные ограничительные меры, чтобы сдержать дальнейшее распространение вируса. В частности, во время карантина была ограничена работа предприятий, таких как кафе, бары, рестораны и другие развлекательные учреждения.
В Coca-Cola отмечают, что только за апрель продажи компании упали на 25%, в основном из-за потерь от розничных продаж для сектора развлечений и магазинов.
Компания по производству напитков из Атланты, которая в прошлом месяце заявила, что не сможет достичь финансовых целей в этом году, теперь ожидает, что в текущем квартале сопоставимая выручка составит от 4% до 5% от укрепления доллара.
- 8 апреля стало известно, что Киевский мониторинговый центр по противодействию коронавирусу COVID-19 запустил виртуальную платформу эмоциональной поддержки жителей столицы.