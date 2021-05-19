Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В компанії пояснили, що 7 травня вирішили заплатити викуп, бо не були впевнені, що зможуть швидко відновити функціонування трубопроводу.
“Я знаю, це доволі спірне рішення”, – сказав генеральний директор компанії Джозеф Блаунт. Він нагадав, що трубопровід транспортує 2,5 мільйони барелів палива за день. На його долю припадає 45% постачання дизельного палива, бензину та авіакеросину на територію східного узбережжя.
Він додав, що компанія вирішила дати викуп тільки після того, як таку порада дала інша компанія, яка раніше також мала проблеми з хакерами DarkSide.
“Я прийняв таке рішення непросто. Зізнаюсь, що мені було незручно бачити, як гроші йдуть таким людям… Але для країни це було правильне рішення”, – сказав він.
До цього американський уряд рекомендував компаніям не платити злочинцям за атаки програм-вимагачів, бо вони робитимуть це знову.
Компанія заплатила в біткоїнах та отримала інструмент для дешифрування, аби розблокувати роботу системи, яку зламали хакери, хоча цього виявилося недостатньо, аби одразу відновити роботу трубопроводу.
Гендиректор Colonial Pipeline додав, що якби вони діяли самотужки, то відновлення бізнес-системи тривало б кілька місяців, а така вартувала б не менше кількох десятків мільйонів доларів.
- Минулого тижня стало відомо, що американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів, стала жертвою хакерської атаки. У компанії дізналися про кібератаку у п’ятницю, 7 травня. Під час атаки була застосована “програма-вимагач”. Федеральне бюро розслідувань уже підтвердило, що за кібератаку відповідальна злочинна група DarkSide.
- Уряд США в неділю ввів надзвичайний стан після того, як найбільший паливопровід в США піддався кібератаці з використанням програм-вимагачів.
- Американські штати на півдні на південному заході країни повідомили про те, що на деяких автозаправних станціях вже закінчився бензин. Американці купують більше палива, ніж потрібно, бо бояться, що налагодити роботу трубопроводу Colonial Pipeline не вдасться.
- За даними агентства Вloomberg, Colonial Pipeline виплатила хакерам майже 5 мільйонів доларів у криптовалюті, аби вони розблокували їх роботу. В компанії кажуть, що це неправда.