Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что в этом году Украина может не получить Благодатный огонь из храма Гроба Господня (Иерусалим).

Об этом он сказал в интервью “Радио Свобода”.

“Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, с Кувуклии, Гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в Великую субботу. В этом году неизвестно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения, но мы не настаиваем на этом”, – отметил Епифаний.

Он добавил, что были предложения, чтобы нанять чартер. Но, по мнению Епифания, лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей.

“И поэтому я не уверен, что будет привезен благодатный огонь. Но, возможно, каким-то образом для всех церквей, потому что мы, собираясь общаясь с государством, с полицией, говорили о том, что если это делать, то делать всем вместе. То есть привезти благодатный огонь для всех церквей или в целом не привозить его в это такое ответственное время в этом году”, – сказал он.

При этом, накануне посольство Израиля в Украине сообщило, что из-за коронавируса в этом году схождение благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

У цю суботу, 18 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню🕯

Цьогоріч вона пройде без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників через коронавірус.

📹Дивіться пряму трансляцію з Єрусалиму на Інтері в суботу о 13.30. pic.twitter.com/XbiTks3OOu — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) April 16, 2020