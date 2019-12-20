Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
Как сообщалось ранее, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает введение пропорциональной избирательную систему с открытыми региональными списками.
Глава ЦИК Олег Диденко, комментируя принятие Кодекса, отметил, что новая редакция учитывает большую часть замечаний Комиссии по структуре и логической последовательности изложенных в Кодексе статей. Также он называет принятие Кодекса “решительным шагом навстречу демократии” и “выдающимся событием”.
Вместе с тем, Диденко подчеркивает, что часть предложений не были подробно рассмотрены. Потому, считает глава ЦИК, законотворческая работа над Кодексом и смежными законодательными актами должен продолжаться и в дальнейшем.
- Руководитель организации ОПОРА Ольга Айвазовская считает, во время проведения выборов по правилам, утвержденным новым Избирательным кодексом, граждане Украины продолжат голосовать за партии, а не кандидатов.
- В партии “Голос” признали, что власть пошла на уступки им и другим партиям по части вопросов, связанных с новым Избирательным кодексом.