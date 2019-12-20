Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко выразил мнение, что работа над новым Избирательным кодексом должна быть продолжена.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщалось ранее, 19 декабря парламент поддержал обновленный Избирательный кодекс, который унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных. Он предусматривает введение пропорциональной избирательную систему с открытыми региональными списками.

Глава ЦИК Олег Диденко, комментируя принятие Кодекса, отметил, что новая редакция учитывает большую часть замечаний Комиссии по структуре и логической последовательности изложенных в Кодексе статей. Также он называет принятие Кодекса “решительным шагом навстречу демократии” и “выдающимся событием”.

Вместе с тем, Диденко подчеркивает, что часть предложений не были подробно рассмотрены. Потому, считает глава ЦИК, законотворческая работа над Кодексом и смежными законодательными актами должен продолжаться и в дальнейшем.