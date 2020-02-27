Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, в Дании заболевший мужчина недавно вернулся с лыжного курорта в Ломбардии. Это область в северной Италии, ставшей новым очагом распространения коронавируса.

В среду вечером, 26 февраля, у мужчины подтвердили коронавирус. Его поместили под домашний карантин вместе с женой и сыном, которые пока что не заболели.

“Мы очень серьезно относимся к возникшей ситуации. Работа по сдерживанию и отслеживанию началась”, – заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.

Также первый случай заражения подтвержден в Эстонии. Инфицированный человек вернулся в страну из Ирана в среду вечером и сейчас находится в изоляции.

“Мы говорим о постоянном жителе Эстонии, который не является гражданином Эстонии. По моей информации, он гражданин Ирана”, – сообщил министр социальных дел Эстонии Танель Кийк, которого цитирует Reuters.

Кроме того, власти Пакистана заявили о двух случаях заражения. Оба инфицированных недавно путешествовали в Иран.

Один из пациентов находится в крупном пакистанском городе Карачи. Известно, что он провел три дня в иранском священном городе Кум вместе с группой из 28 паломников, а в Пакистан вернулся 20 февраля.

Второй случай заражения зафиксирован в столице страны – городе Исламабад.

В министерстве здравоохранения Пакистана заверили, что состояние больных стабильное.

Как сообщает американский телеканал CNN, за последнюю неделю 20 стран подтвердили первые случаи заражения коронавирусом: Ливан, Оман, Израиль, Афганистан, Греция, Дания, Австрия, Эстония, Румыния, Северная Македония, Грузия, Пакистан, Норвегия, Испания, Бразилия, Алжир, Швейцария, Хорватия, Бахрейн, Кувейт.