Об этом сообщает Reuters.
Согласно предварительному решению, новый лимит на массовые собрания будет действовать до 1 сентября.
На данный момент действует ограничение на собрания людей до 10 человек.
При этом сообщается, что новое решение не означает, что будет разрешено проведение концертов.
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