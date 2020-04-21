В Дании планируют разрешить массовые собрания до 500 человек с 10 мая.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно предварительному решению, новый лимит на массовые собрания будет действовать до 1 сентября.

На данный момент действует ограничение на собрания людей до 10 человек.

При этом сообщается, что новое решение не означает, что будет разрешено проведение концертов.

15 марта в стране открыли детские сады и начальные школы.

С 20 апреля в Дании разрешили работать парикмахерским, малому бизнесу, салонам красоты и автошколам.