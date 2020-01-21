В швейцарских СМИ сообщают о разоблачении местными спецслужбами двух российских агентов на месте проведения Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

По информации журналистов, двое россиян, которые представлялись сантехниками, прибыли в Швейцарию и попали в поле зрения местных спецслужб еще в августе 2019 года.

Оба россиянина имели при себе российские дипломатические паспорта и первоначально планировали оставаться в стране всего три недели.

Отмечается, что Россия пригрозила Швейцарии дипломатическими последствиями в том случае, если предполагаемые агенты будут арестованы.

В свою очередь на вопрос о наличии у сантехников дипломатических паспортов, в российском посольстве заявили, что подобные документы выдают не только сотрудникам Министерства иностранных дел.

По данным издания, в Давосе россияне могли готовить прослушку или хакерскую атаку во время Всемирного экономического форуме.

В конечном итоге предполагаемых агентов отпустили, поскольку их причастность к шпионажу не была окончательно доказана.

Позднее американский финансист Уильям Браудер сообщил, что вероятной целью российских спецслужб мог быть именно он. По мнению финансиста, это могло быть связано с расследованием гибели юриста Сергея Магнитского, погибшего в 2009 году в российском СИЗО.

“В прошлую пятницу со мной связались представители швейцарских спецслужб и сообщили, что есть вероятная угроза моей безопасности, и эта угроза исходит от России”, – сказал он.

После смерти юриста Сергея Магнитского финансист Уильям Браудер был инициатором принятия “акта Магнитского” – закона США, вводящего санкции против людей, которые ответственны за нарушение прав человека в России. В России Браудер был заочно приговорён к девяти годам тюрьмы за якобы неуплату налогов.