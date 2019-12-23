За текущий месяц восемь народных избранников пропустили около 90% заседаний Верховной Рады Украины.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины (КИУ).

КИУ проанализировал показатели участия народных депутатов в 532 голосованиях Верховной Рады в декабре. По информации комитета, 51 народный избранник принял участие только в половине заседаний. Также восемь народных депутатов пропустили 90% голосований, из них трое не проголосовали ни разу за месяц.

“В декабре нулевые показатели голосований зафиксировано в Любви Шпак (“Слуга народа”), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталия Данилова (“Родина”). … Все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях Рады в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на сайте ВРУ не указано. Также в списке депутатов, которые почти не голосовали Антон Яценко (“За будущее”), принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ), 7%; Игорь Палица (“За будущее”), 9%; Александр Абдуллин (“Родина”), 9%; Андрей Деркач (внефракционный), 9%”, — говорится в сообщении.

Было также двое народных депутатов, которые не пропустили ни одного голосования. Это Руслан Князевич (“Европейская солидарность”) и Александр Бакумов “Слуга народа”.