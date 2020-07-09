В уголовных производствах о выдворении Михеила Саакашвили из Украины и полете Петра Порошенко на Мальдивы не установлены незаконные действия пятого президента.

Об этом заявил сегодня на брифинге руководитель следственной группы Государственного бюро расследований (ГБР) Олег Корецкий.

“Есть уголовные производства, в которых уже сообщено о подозрении. В частности, это производство, которое касается незаконного задержания Саакашвили при реадмиссии. Там сообщено о подозрении пограничникам. По моему мнению, незаконных действий Порошенко там не установлено. Но есть другие лица, которые, по мнению следствия и прокурора, совершили преступление”, – отметил следователь.

Та же ситуация, по его словам, и с производством об отпуске Петра Порошенко на Мальдивах в 2018 году.

“Есть уголовное производство, которое касается полета на Мальдивы. Где также сообщено о подозрении пограничнику. В этом производстве не установлено незаконных действий Порошенко, но сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения сотруднику ГПСУ”, – рассказал Корецкий.

“То есть существует ряд производств, у которых все же есть перспектива направления в суд по поводу незаконных действий соответствующих лиц… Там усматриваются незаконные действия других лиц, работников других структур, но не Порошенко”, – добавил он.

(На видео – с 29:00)

Как известно, журналисты программы “Схемы: Коррупция в деталях” ранее обнародовали расследование, в котором говорилось, что отдых Петра Порошенко с семьей на Мальдивских островах, который длился с 1 по 8 января 2018 года, вместе с перелетом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). Журналисты предполагали, что Порошенко со своими спутниками мог летать на Мальдивские острова под вымышленными фамилиями и не проходить паспортный и таможенный контроль.

Впоследствии Петр Порошенко в ходе пресс-конференции прокомментировал информацию о своем отдыхе на Мальдивах, подчеркнув, что на это были потрачены его собственные средства и ни копейки не было взято из госбюджета.

В августе прошлого года стало известно, что следователи Госбюро расследований открыли производство относительно якобы незаконной переправки пятого президента “через государственную границу с использованием заведомо поддельных документов”. В ответ на это в партии “Европейская Солидарность” заявили, что Петр Порошенко всегда пересекал государственную границу в полном соответствии с законом.

На днях стало известно, что бывшему пограничнику сообщено о подозрении “в содействии незаконному пропуску через госграницу” пятого президента в январе 2018 года.

В июне этого года в ГБР проинформировали о завершении следствия относительно двух пограничников, которые подозреваются в превышении полномочий при выдворении бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Стоит отметить, что в ноябре 2019 года Верховный суд Украины признал законным выдворение Михеила Саакашвили в Польшу в 2018 году.