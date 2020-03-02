В расследованиях о выводе средств "Укрнафты" и о растрате средств "Приватбанка" сообщения о подозрениях не осуществлялись, но определенный прогресс есть.

Об этом сообщает глава организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры.

Уточняется, что расследования ведутся детективами Национального антикоррупционного бюро.

“В настоящее время досудебное расследование по уголовным производствам продолжаются, проводятся необходимые и возможные следственные действия с целью обеспечения полного и беспристрастного расследования”, – сказано в письме прокуратуры.

При этом Глеб Каневский подчеркивает, что оба расследования связаны со структурами олигарха Игоря Коломойского, в последнее время усилившего свое личное влияние на власть.

“Важно, чтобы в фокусе общества оставались результаты данных дел. Как видим, сейчас НАБУ и ОГП актуализировали расследования, о чем свидетельствуют наш и источники”, – пишет он.

Отмечается, что в письме сказано об уголовном производстве по поводу вывода средств “Укрнафты” через нефтяные аукционы.

По информации следствия, пять лет назад 600 тысяч тонн нефти было отдано пяти нефтяным компаниям на сумму 7,74 млрд грн. После этого сырье было продано “Укртатнафте”, подконтрольной группе “Приват”, а потом переведено на другие фирмы.

Также в письме прокуратуры сказано о производстве 2017 года по факту злоупотребления должностными лицами Нацбанка и растраты средств “Приватбанка” до национализации в особо крупных размерах. В частности, в 2016 году “Приватбанком” были заключены кредитные договоры с признаками фиктивности и различным фирмам было перечислено 126,9 млрд гривен, ранее полученных от государства во время реструктуризации.