Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
15 мая правоохранители сообщили о подозрении по делу о пожаре в колледже на улице Троицкой в Одессе, который произошел в начале декабря, еще двум его сотрудникам.
Речь идет о заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшем заместителя директора по административно-хозяйственной работе (уволен 2 декабря 2019 года, за два дня до пожара).
Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате которых возник пожар, повлекший гибель людей и нанесший ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа. Бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе намерены объявить в розыск.
Также в прокуратуре сообщили, что директору колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса подозрение было изменено. Ранее им инкриминировали служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УКУ), теперь — нарушение требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УКУ). В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.
Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.
В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.
- В январе Государственное бюро расследований в связи с 4 смертельными пожарами сообщило о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктору Федорчаку.
- Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины преподавателю Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также сотруднику ГСЧС, погибшим во время пожара в здании учебного заведения.