В деле о пожаре в Одесском колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого погибли 16 человек, появились новые подозреваемые.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

15 мая правоохранители сообщили о подозрении по делу о пожаре в колледже на улице Троицкой в Одессе, который произошел в начале декабря, еще двум его сотрудникам.

Речь идет о заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшем заместителя директора по административно-хозяйственной работе (уволен 2 декабря 2019 года, за два дня до пожара).

Их подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате которых возник пожар, повлекший гибель людей и нанесший ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа. Бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе намерены объявить в розыск.

Также в прокуратуре сообщили, что директору колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса подозрение было изменено. Ранее им инкриминировали служебную халатность (ч. 2 ст. 367 УКУ), теперь — нарушение требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 УКУ). В настоящее время эти лица находятся под домашним арестом.

Напомним, 4 декабря, в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в Одессе произошел пожар. По основной версии правительственной комиссии пожар произошел из-за возгорания электрического оборудования.

В результате 16 человек погибли, десятки пострадали. 26 декабря в Одессе опознали 16-ю жертву пожара в колледже на Троицкой, 25 — это директор Института морской биологии НАН Украины, доктор биологических наук Борис Александров.