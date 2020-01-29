Офис генерального прокурора дал следователям полиции письменные указания о проведении дополнительных розыскных действий в деле об убийстве Павла Шеремета.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

“28 января 2020 прокуроры Офиса Генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти следственные действия должны быть направлены на “тщательную проверку выдвинутых защитой подозреваемых аргументов”. О каких именно аргументах идет речь, в сообщении не уточняется.

Как известно, в убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко. #Буквы собрали подробности убийства журналиста, которые прозвучали на брифинге МВД.

По версии следствия, организатором убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году якобы был музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко, а исполнителем – волонтер и детский медик Юлия Кузьменко.

В ночь на 14 декабря Печерский суд Киева избрал меру пресечения военному и музыканту Андрею Антоненко, которого правоохранители подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Антоненко был помещен под стражу на срок в 2 месяца без права на внесение залога.

13 декабря суд арестовал Юлию Кузьменко на два месяца без права на залог, а Яну Дугарь поместили под круглосуточный домашний арест. 24 января суд смягчил меру пресечения для Яны Дугарь.