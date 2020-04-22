Об этом сообщается в Instagram-аккаунте британской королевской семьи.

“Чтобы отпраздновать день рождения Ее Величества, мы делимся рецептом шоколадного кекса от королевских кондитеров. Если вы или ваш любимый человек отмечаете особый праздник во время изоляции, почему бы не побаловать себя какими-нибудь королевскими кексами? Не забудьте поделиться своими творениями с нами по хештегу #royalbakes“, – говорится в сообщении.

Для приготовления 15 кексов нужно 15 грамм уксуса, 300 мл молока, 50 мл растительного масла, 60 г сливочного масла (растопленного и охлажденного), 2 яйца, 5 мл ванильной эссенции, 250 г муки, 75 г какао-порошка, 300 г сахарной пудры, 10 г соды, 100 г белого шоколада.

Для сливочного топинга необходимо 90 г высокопроцентного темного шоколада, 100 г сливочного масла, 125 г сахарной пудры. Также можно купить готовую смесь для приготовления глазури и добавить в нее пищевые красители, чтобы получить разные цвета.

Далее нужно подогреть духовку до 150 градусов. В это время в одной миске следует смешать муку, сахар, какао-порошок и соду. В отдельной емкости нужно взбить яйца с ванильной эссенцией, топленым маслом, молоком и уксусом. После чего медленно влить жидкую смесь в сухую. Нужно убедится, что тесто получилось без комочков и разлить его по формам. Выпекать кексы следует 15-18 минут, после чего нужно дать им остыть.

Чтоб приготовить топинг нужно взбить сахар и сливочное масло до воздушной текстуры. Затем добавить теплый растопленный шоколад. Для нанесения топинга на кексы королевские повара рекомендуют использовать кондитерский мешок или лопатку.