В День независимости, 24 августа, планируют провести Шествие ветеранов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Такую инициативу поддержал Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте.

“Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны”, – сказано в сообщении.

Также в сообщении уведомили о запланированных событиях ко Дню памяти защитников Украины 29 августа.

Планируется провести общегосударственную минуту молчания. У Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины при участии родственников павших героев, подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.